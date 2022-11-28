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«الاتحاد للشحن» تجدد شهادة فارما للخدمات اللوجستية

«الاتحاد للشحن» تجدد شهادة فارما للخدمات اللوجستية
29 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (وام) 

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جددت الاتحاد للشحن -ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران- شهادة فارما للخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية وعلوم الحياة والصادرة عن مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتكون بذلك واحدةً من بين 37 شركة طيران عالمية تنال تلك الشهادة.
وحصلت الاتحاد للشحن، على شهادة فارما للمرة الأولى في عام 2019، بالاشتراك مع مركزها في مطار أبوظبي الدولي والاتحاد لخدمات المطار - الشحن، لتصبح بعدها الناقل الأول في الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم الذي يحصل على ثلاث شهادات تميز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي للخدمات اللوجستية في مجال نقل الحيوانات الحية والبضائع الطازجة والمنتجات الصيدلانية. وتمكّنت الاتحاد للشحن من تجديد الاعتماد بعد عمليات تدقيق أجراها مختصون مستقلون لتقييم قدرة الشركة على التحكم في عملياتها وتعزيزها بالاعتماد على قائمة معيارية تركز على نظام إدارة الجودة في الشركة، الذي يشمل إدارة الموردين وبرامج التدريب والعمليات والإجراءات وبرامج التدقيق وتحسين الجودة، وغيرها. ويعكس هذا التجديد امتثال شركة الاتحاد للشحن وفارما لايف، خدمة الشركة الخاصة بمنتجات الأدوية والرعاية الصحية، للوائح الطبية المحددة، بما في ذلك لوائح التحكم بدرجة الحرارة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وممارسات التوزيع الجيد ونظام الجودة للمستودعات ومراكز التوزيع المخصصة للأدوية ومنتجات علوم الحياة.

الاتحاد للشحن
الخدمات اللوجستية
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