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غياب التداولات على 1087 عملة مشفرة في الأسواق العالمية

غياب التداولات على 1087 عملة مشفرة في الأسواق العالمية
29 نوفمبر 2022 01:53

حسام عبدالنبي (دبي) 

كشفت بيانات منصة «ستاتيسكا» غياب التداولات على 1087 عملة مشفرة في الأسواق العالمية منذ فبراير الماضي بسبب خسائر السوق والاهتمام بتداول العملات الأكثر نشاطاً.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العملات المشفرة التي شهدت تداولات خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى الآن، بنسبة 11%. وأكدت بيانات المنصة التي تفحص عدد العملات المشفرة المتداولة لمعرفة ما إذا كانت ثقة المستثمرين تتضاءل في سوق العملات المشفرة عالمياً، تراجع عدد العملات المشفرة التي شهدت تداولات بنحو 1087 عملة مشفرة، حيث بلغ عدد العملات المشفرة المتداولة في شهر نوفمبر الجاري 9310 عملات مشفرة مقارنة بنحو 10397 في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ونحو 9929 عملة مشفرة في يناير الماضي، و757 في نوفمبر 2021. وذكرت أنه بحلول نهاية عام 2021، كان سوق التشفير يضيف ما يقارب 1000 عملة جديدة كل شهر إلى شاشات التداول، ولذا تضاعف عدد العملات المشفرة تقريباً في عام 2021، ليصل إلى 6044 عملة في يوليو 2021.
وأظهرت بيانات منصة «ستاتيسكا» أن عدد العملات المشفرة المتداولة بدأ في الازدياد منذ عام 2013، حيث كان العدد لا يتجاوز 66 عملة مشفرة وقتها، ثم زاد إلى 506 عملات مشفرة متداولة في 2014 ثم 562 عملة في العام التالي، وصولاً إلى 644 عملة مشفرة في عام 2016 و1335 عملة مشفرة متداولة في عام 2017. وقالت إن عدد العملات المشفرة في السوق انخفض لأول مرة في شهر أغسطس 2021، بنسبة 4% عن ذروته في يوليو، ومع ذلك، انتعش السوق وبدأ في اتجاه تصاعدي بعد فترة وجيزة، ووصل إلى أعلى مستوى جديد عند 6826 عملة مشفرة بحلول أكتوبر 2021. وأوضحت أن الانهيار الحادث في عدد العملات المشفرة المتداولة في نوفمبر 2022 كان أكبر بمرتين من الانخفاض في أغسطس 2021، حيث استغرق الأمر ما يقارب ثلاثة أشهر حتى يتعافى السوق، ما قد يعني أن عشاق العملات المشفرة قد يشهدون زيادة في عدد الرموز الرقمية في منتصف عام 2023، مبينة أن أفضل 20 عملة مشفرة تشكل 90% من إجمالي سوق العملات المشفرة.

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ووفق تقرير «ستاتيسكا» فإنه على الرغم من أنه ليس من الصعب تقديم عملة مشفرة جديدة إلى السوق، إلا أن معظم العملات المشفرة الناجحة لا يزال لها غرض أو هدف، حيث يستخدم المطورون من العملات المشفرة المميزة جنباً إلى جنب مع تقنية «بلوك تشين» لحل مشاكل العالم الحقيقي. وأوضح التقرير أن حركة تداولات محافظ العملات المشفرة انخفضت بنسبة 48% على أساس سنوي، وبأكثر من 20% في أكتوبر 2022، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في مايو من العام الماضي مع 25.68 مليون عملية تداول حين بلغ سعر «بتكوين» 57.79 ألف دولار. وقال إن عام 2021 شهد مستوى مرتفعاً لتداولات محافظ العملات المشفرة كان الأعلى على الإطلاق ليبلغ 177.85 مليون، مقابل 32.95 عملية تداول في عام 2020 وبنسبة نمو 453.12% في عام واحد.

 

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