أحمد بن سعيد يفتتح المتجر الجديد لـ «عالم طيران الإمارات»

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، متجر طيران الإمارات، أمس، المتجر المبتكر لمبيعات التجزئة «عالم طيران الإمارات Emirates World» في قلب جميرا بدبي.

وأعيد تصميم المتجر على مساحة 3000 قدم مربعة في تاون سنتر جميرا دبي، وهو عبارة عن مساحة مفتوحة تتيح للعملاء تسوق جميع احتياجات سفرهم في بيئة مريحة أشبه بالصالة.

كما يوفر المتجر للعملاء القدرة على معايشة وتجربة منتجات طيران الإمارات المميزة عبر تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

حضر الافتتاح تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وعدد من كبار المسؤولين في طيران الإمارات، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ومدعوين وعملاء من الشركات وممثلي وسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «إن متجر عالم طيران الإمارات يرتقي بتجربة متاجر التجزئة لمتطلبات السفر إلى آفاق جديدة، ويجسد التزامنا تزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في كل نقطة اتصال، كما يعبر مفهوم هذا المتجر عن رؤيتنا لمبيعات التجزئة مستقبلاً، ويعد الأول ضمن سلسلة متاجر مماثلة سنفتتحها عبر شبكتنا في السنوات المقبلة. وتتضمن استراتيجيتنا الأشمل لمبيعات التجزئة جعل تجربة المتجر أكثر ملاءمة وجاذبية وشخصية، وذلك باستخدام مزيج من أحدث التقنيات مع خدمة شخصية فردية من مستشارينا ذوي الخبرات الواسعة.

وستتيح المساحة الرحبة والمريحة للعملاء استكشاف منتجاتنا مثل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الأخرى المعروضة بأناقة».

ويتميز متجر عالم طيران الإمارات بمساحة أرضية مفتوحة تتيح للعملاء التنقل بسهولة والانغماس في التجارب التفاعلية. ويتوزع الأثاث الخفيف والحديث في جميع أنحاء المتجر في حين تعزز اللمسات الخضراء بيئة الاسترخاء.