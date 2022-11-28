مليارا درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.66 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و319.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 458 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.9 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10378.21 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10406.34 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3287.34 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الياه سات» 1.14% و«أبوظبي التجاري» 0.86% و«العالمية القابضة» 0.66% و«بيانات» 0.53% و«أغذية» 0.23% و«الدار» 0.22%. وتصدر «ملتيبلاي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 290.2 مليون درهم، تلاه «العالمية» بسيولة 255.6 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» 197.9 مليون درهم. وفي سوق دبي، صعد «إعمار العقارية» 0.84%، ودبي للاستثمار «بنسبة 0.9%، و«إمباور» 0.75% و«تبريد» 0.34% و«الخليج للملاحة» 8.06%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 89.8 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» 55.4 مليون درهم.