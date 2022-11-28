الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

إدراج «أميركانا» في سوقي أبوظبي والسعودية 12 ديسمبر

إدراج «أميركانا» في سوقي أبوظبي والسعودية 12 ديسمبر
29 نوفمبر 2022 01:53

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
تعزيز جهود إحياء تراث اللؤلؤ في أبوظبي
«دورية السعادة» تفاجئ منتسبي شرطة أبوظبي بمبادرة «2 ديسمبر»

 أعلنت شركة أميركانا للمطاعم العالمية بي إل سي، تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية «تداول»، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة. وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022.  

أبوظبي
السعودية
المطاعم
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
شرطة أبوظبي
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 10:22
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
الرياضي
أسباب «منطقية» تمنع عودة بنزيمة إلى «الديوك»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©