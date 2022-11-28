إدراج «أميركانا» في سوقي أبوظبي والسعودية 12 ديسمبر

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة أميركانا للمطاعم العالمية بي إل سي، تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية «تداول»، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة. وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022.