«جي 42 سمارت نيشن» ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في جوائز المدن الذكية

كشفت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، عن حلول شركة «جي 42 سمارت نيشن»، إحدى الشركات التابعة لـ «جي 42»، ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في جوائز المدن الذكية العالمية 2022، عن فئة «حلول السلامة والأمن» بفضل حلّها المتكامل القائم على الذكاء الاصطناعي والمبتكر بالتحديد لمعرض إكسبو 2020 دبي. وتُعدّ جوائز المدن الذكية العالمية السنوية منافسة دولية بارزة يجري تنظيمها تحت مظلّة المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية في برشلونة مؤخراً، والذي يلقي الضوء على المشاريع والأفكار والحلول الرائدة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العيش والظروف الاقتصادية في المدن العالمية وتبنّي معايير الاستدامة والشمولية فيها.

وقال راشد الكوك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 سمارت نيشن»: «يُعدّ تصنيفنا ضمن المراتب الثلاثة الأولى عن فئة»حلول السلامة والأمن«للعام 2022 خير دليل على استراتيجيتنا الناجحة وقدرتنا على التنفيذ الفوري وإدارة المشاريع الضخمة، في إطار التعاون المنظّم ووفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية مع استيفاء كافة الشروط التنظيمية واتباع معايير الحوكمة الصارمة».

وأضاف الكوك: «تسهم حلولنا المتقدّمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز المعايير الأمنية والبيئية ضمن مجتمعات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتساعد في الحفاظ عليها لضمان مستقبل الأجيال القادمة». وتمّ تصنيف الحلّ التكنولوجي الذي ابتكرته شركة «جي 42 سمارت نيشن» ضمن قائمة المرشّحين النهائيين عن فئة «حلول السلامة والأمن» لمعرض إكسبو 2020«، بعد الخضوع لعملية تقييم شاملة، وذلك من بين أكثر من 337 طلب ترشيح رفيع المستوى من 60 دولة حول العالم. وبفضل النظام التكنولوجي المتكامل والذكي والمستدام الذي ابتكرته شركة»جي 42 سمارت نيشن"، تمكّن أكثر من 23 مليون زائر من الاستمتاع بالتجوّل في مختلف أرجاء معرض إكسبو 2020 دبي ضمن بيئة آمنة، بما في ذلك سلاسة سير العمليات وحركة الأفراد والمركبات.