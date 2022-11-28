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تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية

تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
28 نوفمبر 2022 18:34

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة الأسواق المالية في الدولة بمناسبة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الـ 51 ستبدأ اعتباراً من الخميس 1 ديسمبر وتستمر حتى السبت 3 ديسمبر، على أن تستأنف التداولات بالأسواق يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022.      

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (16) لسنة 2022م بشأن عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فإنه يترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.  

 

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