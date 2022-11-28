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5 مطارات في أبوظبي تستقبل 11 مليون مسافر خلال 9 أشهر

مطار أبوظبي
28 نوفمبر 2022 15:45

استقبلت مطارات أبوظبي الخمسة، وهي: أبوظبي، العين، البطين، دلما، صير بني ياس، نحو 10,99 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً، حسب ما أعلنت مطارات أبوظبي، التي توقعت أن يتجاوز عدد المسافرين 15 مليون مسافر بحلول نهاية العام.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي حركة الركاب 4.7 مليون مسافر، بزيادة 250% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 الذي سجلت المطارات خلاله 1.3 مليون مسافر.
وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث إقبال الركاب خلال الربع الثالث هي الهند 933,640 مسافرا، المملكة المتحدة 291,576 مسافرا، وباكستان 265,793 مسافرا، والمملكة العربية السعودية 217,656 مسافرا، ومصر 197,193 مسافرا. 

في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثالث هي مطار لندن هيثرو 232,002 مسافر، ومطار مومباي الدولي 155,294 مسافرا، ومطار دلهي الدولي 130,723 مسافرا، ومطار القاهرة الدولي 118,885 مسافرا، ومطار كوتشي الدولي 101,828 مسافرا.

الحركة الجوية
ووفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2022 تم تسجيل 49,046 حركة جوية عبر المطارات الخمسة، في زيادة ملحوظة مقارنة ب 36367 حركة جوية في الربع الثالث من عام 2021، ويُعد ذلك مؤشراً واضحاً على زيادة شبكة شركات الطيران ونمو عدد الركاب. وشملت هذه الرحلات أكثر من 100 وجهة مختلفة، على متن 23 شركة طيران.

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جذب المزيد من شركات الطيران
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «تُعد هذه الأرقام خير برهان على التعافي الكبير الذي شهده قطاع الطيران، وعلى نجاح إمارة أبوظبي في جذب المزيد من شركات الطيران والخطوط الجوية، وقد ساهم تقديمنا للعديد من الخدمات الجديدة المتطورة بدور بارز في التلبية المُباشرة للتزايد المتوقع على الطلب. مما أثمر عن نتائج إيجابية في حركة السفر عبر مطارات أبوظبي خلال عام 2022 نتوقع أن تستمر في التزايد خلال الربع الأخير من العام».

حركة الشحن

كشفت مطارات أبوظبي عن نتائج حركة الشحن عبر مطار أبوظبي الدولي للربع الثالث من عام 2022، والتي أشارت لإنجاز المطار 144,083 طناً من الشحنات الجوية، مقارنة ب 182,929 طن من الشحنات الجوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لقيام شركات الطيران بإعادة توزيع أساطيلها بين طائرات الركاب والبضائع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطارات أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
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