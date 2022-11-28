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تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
28 نوفمبر 2022 10:00

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات في التعاملات الفورية.

  وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.02 دولار لتصل إلى 1751.95 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

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ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.13% تعادل 2.35 دولار لتصل إلى 1751.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.68% إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.57% إلى 984 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1852.78 دولار. 

المصدر: وام
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