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الاقتصادي

«نكست 50» تطلق منصة لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي

خلال إطلاق المنصة الجديدة (من المصدر)
28 نوفمبر 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «نكست 50»، أمس، منصة «بلاتفورم 50-PLATFORM50»، وهي منصة شاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الصناعي ومصممة لمساعدة المؤسسات على زيادة قيمة أعمالها والتعامل مع تحديات المستقبل من خلال الاعتماد على البيانات.
جاء الإعلان عن إطلاق المنصة على هامش الفعالية التي نظمتها الشركة لتسليط الضوء على أحدث حلولها وتقنياتها، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العالم الافتراضي والتي تستهدف تسريع الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، قائماً على البيانات عبر ثلاثة قطاعات رئيسة، وهي النقل والمرافق والخدمات اللوجستية.
وينسجم إطلاق المنصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال دفع عجلة الابتكار وتبني أحدث تقنيات المستقبل.
وستعمل منصة «بلاتفورم50» على تمكين المؤسسات من تخزين وتصنيف وتحليل جميع أنواع البيانات ومشاركتها، إضافة إلى دعم استراتيجية إدارة البيانات.
وقال إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «نكست50»: «تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والبيانات، المدعومة بخبرات واسعة ورؤى عميقة للقطاع، بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في نماذج أعمال الشركات. وستسهم الحلول والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي بتأثير إيجابي كبير في نمو القطاعات غير النفطية في الدولة، حيث تشهد الدولة نمواً سنوياً بنسبة 34% لمساهمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والصناعية».
من جهته قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات»: «تُحدث العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات ثورة حقيقية في سلاسل القيمة التقليدية والعمليات ذات الصلة بتصميم نماذج الأعمال الجديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتتطلب الإمكانيات الهائلة والواعدة التي تتمتع بها هذه التقنيات تطوير حلول ومنصات رقمية متكاملة مثل منصة «بلاتفورم50»، والتي تجمع بين الخبرات التي تتمتع بها شركة «نكست50» والقدرات التي تنطوي عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات، بما يساهم في إحداث ثورة على مستوى الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات».

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الصناعي
الإمارات
الاقتصاد الرقمي
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