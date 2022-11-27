الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"مالية عجمان" تعقد ورشة عمل حول مشروع تحديث القانون المالي لحكومة عجمان

خلال فعاليات ورشة العمل (من المصدر)
28 نوفمبر 2022 01:16

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
808 ملايين درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال أكتوبر
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بمشاركة أكثر من 29 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لمناقشة التحديثات التي تعتزم الدائرة إجراءها على القانون المالي لحكومة عجمان، الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011.
وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن التحديثات على القانون المالي التي تمّت مناقشتها في الورشة تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على تطوير السياسات المالية لحكومة عجمان وفق أفضل الممارسات المتَّبعة إقليمياً وعالمياً، لضمان الارتقاء بالأداء المالي، والاستغلال الأمثل للموارد المالية في عجمان، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المُستدامة في الإمارة، وذلك ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.

عجمان
دائرة المالية في أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
دنيا
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©