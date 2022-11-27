«القناة أبوظبي».. وجهة سياحية تضم 5 مناطق ترفيهية

رشا طبيلة (أبوظبي)

«مشروع القناة»، وجهة ترفيهية وسياحية عائلية في قلب أبوظبي في منطقة بين الجسرين في أبوظبي تقدم تجارب متكاملة للعائلات وجميع الفئات العمرية، من خلال خمس مناطق رئيسة، وهي «ذا ناشونال أكواريوم»، و«ذا بريدج لايف ستايل هب» و«سينما سيتي» و«بكسول للألعاب»، وهو مجمع الألعاب الواقع الافتراضي ومركز ألعاب الرياضات الإلكترونية، و«أدرينارك أدفينشر» الخاص بالأطفال، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي وممشى بإطلالات مائية ومرسى للقوارب وفعاليات متنوعة.

قال فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار لـ«الاتحاد»، خلال جولة في المشروع: يتكون مشروع القناة من 11 مبنى، إلى جانب الممشى الذي يربط بـ4 جسور ومواقف سيارات تتسع لـ 3500 سيارة ومجموعة من المطاعم والمقاهي ذات العلامات المميزة.

وأكد: «مشروع القناة وجهة سياحية وترفيهية، يتكون من خمس مناطق ووجهات سياحية رئيسة».

ويمتد مشروع القناة على مساحة تزيد على 146 ألف متر مربع ضمن خور المقطع، الممر المائي الطبيعي والتاريخي الذي يحدّ البر الرئيس لإمارة أبوظبي بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير.

يقدم مشروع القناة أكثر من 95 منفذاً للأطعمة والمشروبات من مختلف دول العالم، ويستعد لاحتضان مجموعة من شاحنات الطعام المميزة خلال مواسم الفعاليات المتنوعة.

ممرات مائية

ويقدم مشروع القناة الممتد على طول 2.4 من الممرات المائية ذات الإطلالات المذهلة، مطاعم ومقاهي مطلة على الواجهة المائية وأكبر دار سينما مستقلة في أبوظبي و«ناشونال أكواريوم» أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط ومرافق صحية وأكبر أكاديمية للرياضات الإلكترونية، وأول مجمع لألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة مخصصة للأطفال، والمرسى المستوحى من الريفيرا ومساحات مجتمعة خضراء تعزز التواصل الاجتماعي.

وأوضح مشعل: الوجهة الأولى تتمثل في «ذا ناشونال أكواريوم» الذي يُعد مشروعاً فريداً من نوعه، ويضم أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط، وهو وجهة سياحية وتعليمية وتثقيفية، تضم كائنات بحرية في مناطق مختلفة بالعالم، تمثل البيئة البحرية في العالم.

وأضاف: نتميز في هذه الوجهة بأننا بالتعاون مع هيئة البيئة، مسؤولون عن الحفاظ على السلاحف البحرية وإعاداتها للبحر، حيث نتميز في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالوجهة الرئيسة الثانية، قال مشعل: «سينما سيتي» هي مبنى خاص للسينما مميز يضم 15 صالة سينمائية و3 مطاعم.

وأضاف: «سينما سيتي» وجهة فريدة من نوعها في تصميمها ومكوناتها والتكنولوجيا المستخدمة فيها.

وقال: الوجهة الثالثة، تتمثل في النادي الصحي «ذا بريدج لايف ستايل هب»، الذي يعتبر وجهة فريدة من نوعها؛ لأنها متخصصة في كل ما يتعلق باللياقة الصحية، إضافة إلى وجود مطعم متخصص فقط للغذاء الصحي والعضوي.

أما الوجهة الرابعة، فهي «بكسول للألعاب»، قال مشعل، تعتبر هذه الوجهة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بحجمها الحالي حيث إنها مركز متخصص في الألعاب الإلكترونية والافتراضية، وهي من المحطات الرئيسة لعمل المباريات الدولية مع توجه العالم للعالم الافتراضي.

أما الوجهة الخامسة، فقال مشعل: سيتم إطلاق مشروع «أدرينارك أدفنشر» في فبراير المقبل، وهو خاص للأطفال من عمر 2 إلى 12 عاماً، وهو متخصص في الطاقة والجهد للأطفال، حيث يضم نشاطات لتعزيز مهارات وقدرات الأطفال.

وجهة عائلية

وأكد أن هذه الوجهات الخمس الرئيسة تم تأسيسها في المشروع، ليكون وجهة عائلية لكل زائر ومقيم في الدولة، حيث يتميز المشروع بتصميمه الفريد وموقعه الاستراتيجي في قلب أبوظبي.

وإلى جانب هذه الوجهات الخمس، يشهد المشروع إقبالاً كبيراً على المرافق والوجهات التي يضمها من مطاعم ومقاهٍ كثيرة، حيث سيشهد الكثير من المطاعم والمقاهي الجديدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الممشى المميز بالإطلالات المائية والأكشاك والتسهيلات، المرافق من مصليات، وغيرها، حيث جميعها مرافق وعوامل تضمن راحة الزوار، وفقاً لمشعل.

وأضاف مشعل «تم إطلاق رحلات بحرية مسائية جديدة من خلال قوارب تراثية في البحر، في وقت يضم فيه المشروع مرسى بسعة 97 قارباً، وبدأنا في عملية التأجير له».

وقال: «نقوم دائماً بتأجير مساحات المطاعم والمقاهي لعلامات مشهورة ومميزة».

وأشار مشعل إلى أنه مع بدء الموسم السياحي، نقوم بالتخطيط لتنظيم فعاليات مختلفة لجميع المناسبات والأعياد، مثل عيد الاتحاد ورأس السنة.

الترويج السياحي

وفيما يتعلق بجذب السياح والترويج للمشروع في الخارج، قال مشعل: «بدأنا نتواصل مع شركات سياحية، ليكون المشروع جزءاً رئيساً من المعالم والوجهات التي يزورها السياح والزوار في أبوظبي، حيث نخطط للترويج على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى الدعم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في هذا المجال.

وقال مشعل: بعد إنجاز المشروع ونجاحه، نتطلع لإقامة مشاريع مماثلة في مناطق ميزة في الدولة على مستوى مشروع القناة، حيث إن إمارة أبوظبي تُعد إحدى الوجهات السياحية المميزة في المنطقة، ونجاح مثل تلك المشاريع يعتمد على تدفق السياح بأعداد كبيرة في الدولة والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

وكان مشروع القناة، كشف في نهاية يونيو الماضي، عن تسجيل إقبال لافت منذ افتتاحه، مما يفسح المجال أمام تحقيق هدف الوجهة الرائدة في استقبال أكثر من 10 ملايين زائر بحلول نهاية 2022.