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«ديوا» تدشن محطتي نقل رئيسيتين جديدتين

«ديوا» تدشن محطتي نقل رئيسيتين جديدتين
28 نوفمبر 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، محطة نقل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت بمنطقة إسكان العوير الأولى بقدرة إجمالية 150 ميجافولت أمبير وتكلفة تصل إلى 180 مليون درهم. 
كما دشنت «الهيئة» محطة نقل رئيسية جديدة جهد 400132 كيلوفولت بمنطقة جبل علي الأولى والخطوط الهوائية التابعة لها بقدرة إجمالية 2000 ميجافولت أمبير وتكلفة 338 مليون درهم. 
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام «الهيئة» بتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير 15.800 مسكن للمواطنين في دبي خلال السنوات الأربع القادمة.

ديوا
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
العوير
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