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«غرفة الشارقة» تستعرض فرص الاستثمار مع نظيرتها في موسكو

العويس وبلاتونوف خلال اللقاء (من المصدر)
28 نوفمبر 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع نظيرتها في موسكو فرص التعاون المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وموسكو، وكيفية الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية لاستكشاف الفرص المجزية في قطاعات يتميز بها اقتصاد الجانبين.
وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رئيس غرفة موسكو، بما يجسد مدى عمق العلاقات بين الغرفتين والتنسيق المشترك لتعزيز واستكشاف مجالات تعاون جديدة بين القطاع الخاص في كل من الشارقة وموسكو والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى أن روسيا تمثل خياراً استثمارياً مجزياً للشركات المحلية، وخصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة توفر مزايا عديدة واستراتيجية للشركات الروسية للتوسع في أسواق المنطقة، من خلال باقة متكاملة من الحوافز الجاذبة لرجال الأعمال.

الشارقة
موسكو
روسيا
غرفة الشارقة
الإمارات
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