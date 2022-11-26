5 تحولات ترصد تعاظم دور البيانات في 2023

دبي (الاتحاد)

يشهد العالم خلال العام 2023 تعاظم دور 5 مجالات تقنية متطورة ستسهم في تشكيل صورة العديد من المجالات، فيما يتوقع أن تسهم هذه التقنيات في التأثير على صناع القرار بما يعزز الاستفادة من هذه التقنيات، حسب مصلحة كل دولة أو وفقاً للتحالفات الدولية المتوقعة. وتمثل هذه التطورات التقنية الـ 5 جانباً مهماً من التغيرات العالمية المتسارعة فيما يتعلق بدور البيانات المتعاظم كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي أفرزت مفاهيم ونظم جديدة في الدول والمجتمعات، كما سيكون لها تأثير على قطاع التعليم والمعرفة.

ونشر مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، سلسلة مقاطع تحليلية مصورة تناقش تأثيرات التكنولوجيا على مستقبل العالم خلال 2023، وذلك في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والسياسية.

وعلى مستوى التطورات الاقتصادية المرتقبة خلال 2023، يتوقع صعود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعرف اختصاراً بـ «ESG» وأبرزها: قياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمار في الشركة أو الأعمال التجارية. إلى جانب تصاعد اهتمام الشركات الناشئة بأساليب غير تقليدية لتطوير بيئة العمل عن بُعد، فيما سترتفع أشكال البيع المباشر إلى المستهلك، حيث يدور هذا النهج الجديد حول تزامن المسارات للوصول إلى العملاء، وتشمل: وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو و«ويب 3» ومتاجر بيع شركات الإنتاج ومنصات التجزئة الافتراضية.

وعلى المستوى التكنولوجي والتقني، فمن المتوقع أن تسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي و«بلوكتشين» بإنشاء أشكال جديدة من «الحياة الافتراضي» بعد الموت أو «الحياة الأبدية ككيان معلوماتي»، ما يفتح الأذهان بالفعل على فكرة العيش إلى الأبد افتراضياً، كما سيكون الذكاء الاصطناعي عاطفياً وتفاعلياً بشكل أكثر.