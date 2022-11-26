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808 ملايين درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال أكتوبر

808 ملايين درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال أكتوبر
27 نوفمبر 2022 01:25

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 824 تصرفاً عقارياً خلال شهر أكتوبر 2022 بقيمة إجمالية بلغت 808 ملايين درهم، في حين قدر إجمالي حجم التداولات بـ 576 مليون درهم، حيث شهدت «النعيمية 1» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 37.5 مليون درهم.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن الأداء العام للسوق العقاري في عجمان يعكس زيادة الطلب المباشر على العقار ويؤكد الطفرة المستمرة التي يشهدها هذا القطاع بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة والتسهيلات الحكومية الداعمة، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز جاذبية إمارة عجمان ونجاحها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على صلابة القطاع العقاري وملاءمته لتطلعات المستثمرين.
وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 118 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 162 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ7.6 مليون درهم في منطقة «الحميدية 2»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الباهية».
كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج الخور».

عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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