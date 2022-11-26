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«دو» تحصد جائزة «التميز في البيانات الذكية»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
27 نوفمبر 2022 01:25

دبي (الاتحاد)

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 حصدت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة «التميز في البيانات الذكية» لعام 2022 عن فئة قطاع الاتصالات في الدورة التاسعة من حفل جوائز قمة «البيانات الذكية بلس»، والتي انعقدت تحت شعار «البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات: تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 
وتم تكريم «دو» بهذه الجائزة تقديراً للمساهمات الكبيرة التي تقدمها لتسريع وتيرة الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي، ودعم أهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. وتسلّم الجائزة نيابة عن الشركة جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو». وأشادت اللجنة المنظمة لحفل الجوائز بالدور الذي تلعبه «دو» لدعم رؤية الاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال تطوير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فإلى جانب جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، نجحت دو في إلهام المؤسسات عبر مختلف القطاعات لبدء رحلة النضج الرقمي من خلال رفدها بأحدث التقنيات والحلول الرقمية.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
الذكاء الاصطناعي
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