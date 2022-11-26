ارتفاع الأسهم الأميركية رغم تخوفات عودة «الجائحة»

شريف عادل (واشنطن)

تجاوزت أغلب الأسهم الأميركية الأخبار الواردة من الصين التي أشارت إلى إغلاق السلطات العديد من المدن بعد معاودة الوباء لانتشاره هناك، لتنهي المؤشرات الرئيسة الأسبوع على ارتفاع، رغم تراجع مؤشري ناسداك وأس آند بي 500 في تعاملات آخر أيامه.

وفي أسبوع قصير، شهد إغلاق الأسواق يوم الخميس في مناسبة عيد الشكر، ثم نصف يوم عمل فقط ليوم الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في آخر أيامه بنسبة 0.45%، لينهي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.78% عن بدايته. وخلال الأسبوع نفسه، سجل مؤشر أس آند بي 500 ارتفاعاً بنسبة 1.53%، بينما اكتفى مؤشر ناسداك بتسجيل مكاسب أسبوعية في حدود 0.72%.

واستفادت الأسهم الأميركية هذا الأسبوع من نشر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي تم عقده قبل ثلاثة أسابيع، وأظهر ميل أغلب أعضاء مجلس إدارته لتخفيف وتيرة رفع الفائدة على أموال البنك خلال الأسابيع القادمة.

وعلى نحو متصل، ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس الأول الجمعة أن البلاد سجلت 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، لتكون البلاد قد شهدت إصابات تتجاوز ثلاثين ألف حالة، من جراء الوباء، لليوم الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث في أحلك لحظات انتشار الفيروس، العام قبل الماضي.

إغلاق مدن

واضطرت السلطات هناك لمد فترات إغلاق العديد من المدن التي انتشر فيها الوباء، وهو ما توقع المحللون أن يكون له تأثيره على كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية التي تصنع منتجاتها في الصين، بصورة قد تؤدي إلى تسريع دخول اقتصادات العالم في ركود، ينتظره كثيرون خلال النصف الأول من العام القادم.

ويوم الجمعة، قالت وكالة رويترز للأنباء إن سهم آبل، الذي يستحوذ وحده على أكثر من 7% من قيمة مؤشر أس أند بي 500، تراجع بنسبة اثنين بالمئة، خلال تعاملات يوم الجمعة، بعد أنباء عن تراجع شحنات هواتف آيفون من مصنع تابع لشركة فوكسكون في الصين في نوفمبر، نتيجة لتأثر الإنتاج باضطرابات عمالية مرتبطة بكوفيد.

شركات التجزئة

وساعدت أيضاً مجموعة من تقارير أرباح شركات التجزئة القوية التي أظهرت استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الأميركي، على الرغم من تزايد المخاوف من الضعف الذي بدأ يتسلل لأكبر اقتصاد في العالم. وتتطلع أعين المستثمرين الأسبوع القادم إلى المزيد من تقارير الأرباح من بعض شركات التجزئة الأخرى، مثل كروجر Kroger وأدوات التجميل أولتا Ulta Beauty، بينما ينتظر الجميع تصريحات جديدة من أعضاء مجلس إدارة البنك الفيدرالي، يمكن من خلالها معرفة توجهات البنك المركزي الأكبر في العالم خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يصدر يوم الخميس القادم تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، أحد أهم مؤشرات التضخم للبنك الفيدرالي، ويوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر نوفمبر.