معرض «المفروشات 360» ينطلق الثلاثاء في «إكسبو الشارقة»



الشارقة (الاتحاد) تنطلق الثلاثاء المقبل على أرض المعارض في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الرابعة من معرض «المفروشات 360»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، مقدماً مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية والأفكار المبتكرة على تشكيلة متنوعة من أحدث قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي. وسيقدم المعرض على مدار ستة أيام أفضل العروض والتخفيضات الكبرى على منتجات أبرز علامات المفروشات والأثاث التجارية المحلية والعالمية، والتي يمكن للزوار والمتسوقين الاستفادة منها واختيار ما يناسبهم من مختلف أنواع المفروشات الداخلية والخارجية، والمنتجات عالية الجودة، وأحدث التصاميم، كما سيتضمن الحدث أجنحة جديدة خاصة بمنتجات وتقنيات المنازل الذكية، وأنظمة أتمتة المباني، وحلول الأمن والسلامة المتطورة. مكانة رائدة وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض «المفروشات 360» أصبح أحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات على مستوى المنطقة، ومن المعارض المهمة على قائمة أجندة فعاليات إكسبو الشارقة، الذي يحرص على تنظيمه بشكل متواصل لتحقيق جملة من المستهدفات، التي من أبرزها توفير منصة تسوق متميزة لزوار المركز من داخل دولة الإمارات وخارجها تتيح لهم الفرصة لاقتناء أحدث منتجات الأثاث ولوازم البيت العصري، إلى جانب تمكين كبار تجار الأثاث في الدولة والمنطقة من التواصل مع أهم المصنعين في العالم وعقد الصفقات التجارية الكبرى، وهو ما يساهم في تعزيز انتعاش سوق الأثاث والمفروشات ودعم هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات المهمة في دولة الإمارات، حيث يوجد أكثر من 600 مصنع أثاث وتمثل نحو 13% من إجمالي عدد الصناعات في الدولة. وأعرب المدفع عن توقعاته بتمكن الحدث من تسجيل النجاحات في نسخته الرابعة، ولا سيما في ظل ما سيشهده من مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال المفروشات والأثاث، والتي ستحرص على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من أحدث منتجات الأثاث والمفروشات، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة حرص هذا العام على توفير أجنحة خاصة بمنتجات وتقنيات المنازل الذكية، بهدف مواكبة النمو الملحوظ الذي يشهده هذا السوق وتنامي الطلب على منتجات الأمان الصديقة للبيئة والمتقدمة، وخاصة في ظل ما تشهده الدولة من تنفيذ للعديد من مشاريع المدن الذكية والمستدامة.