«مُرافق» لإنهاء إجراءات السفر داخل مدينة أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت خدمة «مُرافق»، وهي مبادرة مشتركة بين مطار أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وكابيتال ترافيل، والاتحاد لخدمات المطارات، وOACIS الشرق الأوسط، وسياحة 365، عن تقديم خدماتها لإنهاء إجراءات السفر خارج المطار في مدينة أبوظبي بمحطة أبوظبي للسفن السياحية، للمسافرين من مطار أبوظبي الدولي على متن الاتحاد للطيران وويز إير أبوظبي ومصر للطيران.

وعن طريق هذه الخدمة، يتم إنهاء إجراءات السفر من إصدار التذاكر وبطاقة الصعود إلى الطائرة وتسليم الأمتعة، وبوسع المسافرين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المساندة كشراء وزن إضافي للأمتعة أو اختيار مقاعدهم المفضلة أو ترقية درجة السفر.

وجرى الإعلان في فعالية أقيمت في محطة أبوظبي للسفن السياحية برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تم خلالها الإطلاق الرسمي لخدمة «مُرافق» لإنهاء إجراءات السفر خارج المطار في مدينة أبوظبي.

الإقبال على السفر

وتقدم خدمات مُرافق في محطة أبوظبي للسفن السياحية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً، ليصبح بإمكان المسافرين إنهاء إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم عبر تلك الخدمة خلال فترة تتراوح من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل موعد سفرهم. وتبدأ أسعار الخدمة من 45 درهمًا إماراتيًا للكبار و25 درهمًا إماراتيًا للأطفال و15 درهمًا إماراتيًا للرضّع، أو 120 درهمًا إماراتيًا للأسرة المكوّنة من أربعة أفراد. ويأتي إطلاق الخدمة في وقت مثالي بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في الإقبال على السفر خلال الأسابيع القادمة. فهي تساعد في تخفيف الازدحام في مناطق المطار وتلعب دورًا مهمًا في تقليل العبء على موظفي المطار وبنيته التحتية بينما تمنح المسافرين بدائل وخيارات مرنة.

تعزيز تجربة السفر

قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «ملتزمون بتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للمسافرين في مطاراتنا، وتأتي الخدمة لتمنحهم المرونة في اختيار موقع إنهاء إجراءات السفر وتمكين المسافرين من الاستمتاع بما تقدمه مدينة أبوظبي لأطول وقت ممكن. فوجود نقاط متعددة لإنهاء إجراءات السفر في أنحاء المدينة يعني تعزيز تجربة السفر المريحة ومزيدًا من الخيارات المتاحة للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي الدولي».

السرعة والأمان

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:»تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى تبني الابتكارات الحديثة على امتداد محفظة أعمالنا المتكاملة وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وفي ظل التقدم السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي، والتزاماً منا بتعزيز الربط وتحسين تجربة الزوار».

وأضاف: «إن مبادرة «مُرافق» لإنجاز إجراءات السفر خارج المطار توفر خدمات مميزة للزوار تتسم بالسهولة والسرعة والأمان وتتيح لهم تجربة سفر ممتعة ومريحة وفرصة قضاء وقت أطول في استكشاف معالم إمارة أبوظبي».

المرونة والراحة

من جانبه، قال تينين يوهانان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة OACIS الشرق الأوسط: «تفخر OACIS بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطارات ومجموعة موانئ أبوظبي وسياحة 365 للتعاون معًا في تقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر خارج المطار في أبوظبي. فالخدمة الجديدة المقدمة باسم «مُرافق» ستغيّر تجربة السفر وتعززها بفضل إضفاء مزيد من الحرية والمرونة والراحة إلى السفر جوًا».

وقال ماركو شنودة عضو مجلس إدارة شركة OACIS الشرق الأوسط لـ «الاتحاد» على هامش الإعلان عن إطلاق الفعالية «إن خدمة مُرافق» تم إطلاقها لراحة المسافرين عبر مطارات أبوظبي، حل يتوفر لهم خيار تسليم الحقائب وإصدار التذاكر في المدينة بدلاً من الذهاب إلى المطار خصوصاً في المواسم ليتجنبوا الازدحامات والطوابير لا سيما العائلات الكبيرة». وأضاف «نعتزم في المراحل المقبلة توسيع نطاق الخدمات لتشمل الوصول للمنازل وإنهاء إجراءات السفر». وتوقع شنودة أن تستقطب الخدمة نحو 250 ألف مسافر في العام الأول من الإطلاق.

وقالت رولا جوني، الرئيس التنفيذي لشركة سياحة 365: «يؤكد هذا التعاون المشترك مع مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد لخدمات المطارات، وأواسيس الشرق الأوسط رؤيتنا كشركة سياحة 365، وكابيتال للسفر، لتقديم حلول مرنة ومبتكرة للمسافرين من خلال «مرافق»، كجزء من التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة عواصم السفر والسياحة العالمية الرائدة».

تقليص زمن الانتظار

قال جبران البريكي، المدير العام للخدمات الأرضية والشحن لدى الاتحاد لخدمات المطارات - الخدمات الأرضية: «يسرنا في الاتحاد لخدمات المطارات – قسم الخدمات الأرضية التعاون مع OACIS ومطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وسياحة 365 لنقدم خدمة مُرافق للمسافرين حيث ستعزز التزام الاتحاد لخدمات المطارات - الخدمات الأرضية تجاه تحسين تجربة المسافرين بما ينسجم مع قيمها الراسخة وركائز عملها المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية وتحوّل منظمة الطيران في أبوظبي».

قال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي «تواصل الاتحاد للطيران بحث الفرص والخيارات التي تتيح للمسافرين الاستفادة القصوى من تجربة سفرهم وتقليص زمن الانتظار. وبالتالي، تتطلع الاتحاد لتوفير عملية إتمام إجراءات السفر من داخل المدينة مع خدمة مرافق. معاً إلى جانب شركائها، تعمل الاتحاد على تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً رئيساً عالمي المستوى للطيران».