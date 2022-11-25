15 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، أكثر من 15 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2249 مبايعة بقيمة 6.05 مليار درهم منها 313 مبايعة للأراضي بقيمة 1.57 مليار درهم و1936 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.48 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 351 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 172 مبايعة بقيمة 321 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 171 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 150 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 8.43 مليار درهم منها 118 رهن أراضٍ بقيمة 4.63 مليار درهم و355 رهن فلل وشقق بقيمة 3.8 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 3 مليارات درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليارين درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 145 هبة بقيمة 522.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 78 مليون درهم.