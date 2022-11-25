مطار البطين للطيران الخاص يحصل على تصنيف «فئة 4 D»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي عن حصول مطار البطين التنفيذي على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني. وقالت في بيان: إنّ حصول مطار البطين للطيران الخاص على هذا التصنيف المميز والمرموق في قطاع الطيران يعني قدرته على استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض من دون تحديات تشغيلية، أو قيود أو تصريح مسبق من الطيران المدني، الأمر الذي يسهم في تعزيز صورة المطار وقدرته المستقبلية للأعمال.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يُعد حصول مطار البطين للطيران الخاص على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني ركيزة أساسية لخططنا التطويرية والتشغيلية للمطار على المدى الطويل، فالآن أصبح المطار قادراً على استيعاب طائرات أكبر حجماً من الوجهات الإقليمية والعالمية. كما أنّ حصول مطار البطين للطيران الخاص على هذا التصنيف هو أحدث برهان على التزامنا المستمر بدفع عجلة التقدم، وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي بما يتماشى مع أعلى معايير الامتثال والاعتماد في مجال الطيران».

وأضاف: «بالنسبة لمطارات أبوظبي، يُعد حصول مطار البطين للطيران الخاص على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني من أهم الأولويات التي تم إنجازها. وأثمر الإنجاز الناجح لأعمال ترقية مطار البطين عن إعادة تسوية المدرج الحالي البالغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته لاستيعاب الطائرات ذات الممر المزدوج مثل بوينج 767، وقد أسهمت الاختبارات المكثفة التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب أعمال ترقية المطار في حصوله على هذا الاعتماد».