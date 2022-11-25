السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مطار البطين للطيران الخاص يحصل على تصنيف «فئة 4 D»

مطار البطين للطيران الخاص يحصل على تصنيف «فئة 4 D»
26 نوفمبر 2022 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ليو بيرجير بطل «فئة النخبة» في بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي
«زفان» يُحلق بلقب غنتوت للبوانيش الشراعية

أعلنت مطارات أبوظبي عن حصول مطار البطين التنفيذي على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني. وقالت في بيان: إنّ حصول مطار البطين للطيران الخاص على هذا التصنيف المميز والمرموق في قطاع الطيران يعني قدرته على استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض من دون تحديات تشغيلية، أو قيود أو تصريح مسبق من الطيران المدني، الأمر الذي يسهم في تعزيز صورة المطار وقدرته المستقبلية للأعمال.
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يُعد حصول مطار البطين للطيران الخاص على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني ركيزة أساسية لخططنا التطويرية والتشغيلية للمطار على المدى الطويل، فالآن أصبح المطار قادراً على استيعاب طائرات أكبر حجماً من الوجهات الإقليمية والعالمية. كما أنّ حصول مطار البطين للطيران الخاص على هذا التصنيف هو أحدث برهان على التزامنا المستمر بدفع عجلة التقدم، وتقديم خدمات ذات مستوى عالمي بما يتماشى مع أعلى معايير الامتثال والاعتماد في مجال الطيران».
وأضاف: «بالنسبة لمطارات أبوظبي، يُعد حصول مطار البطين للطيران الخاص على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني من أهم الأولويات التي تم إنجازها. وأثمر الإنجاز الناجح لأعمال ترقية مطار البطين عن إعادة تسوية المدرج الحالي البالغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته لاستيعاب الطائرات ذات الممر المزدوج مثل بوينج 767، وقد أسهمت الاختبارات المكثفة التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب أعمال ترقية المطار في حصوله على هذا الاعتماد».

أبوظبي
الإمارات
مطار البطين
مطار البطين للطيران الخاص
مطارات أبوظبي
الهيئة العامة للطيران المدني
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
المشاركون حضوريا في قمة كييف يعقدون مؤتمرا صحفيا
عربي ودولي
قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©