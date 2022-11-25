ارتفاع الطلب على القوارب واليخوت في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مشاركون في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، يمثلون شركات وطنية متخصصة في تصنيع وتصميم القوارب واليخوت والخدمات المرافقة لها، ارتفاع الطلب على هذه الصناعة العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%، في وقت تتألق فيه الصناعة الإماراتية في دول أوروبية وأميركية وآسيوية والخليج.

المعارض البحرية

قال محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» لـ «الاتحاد»: «نحن كشركة إماراتية نحرص على المشاركة في جميع المعارض والنشاطات البحرية في الدولة، حيث نحتفل العام الجاري بمرور 40 عاماً على انطلاق الشركة».

وأضاف: «نشارك في معرض أبوظبي الدولي للمعارض، الذي تُختتم فعالياته غداً، منذ دورته الأولى حيث إن مشاركتنا ضرورية للتعريف بمنتجاتنا وواجب تجاه الوطن لنُظهر المنتج الإماراتي والوطني».

واستكمل: «دائماً نشارك بعرض قواربنا ويخوتنا الجديدة، حيث نحرص على أن نأتي بمنتجات جديدة بشكل مستمر».

وقال: «نشارك اليوم بيخت جديد بحجم 72 قدماً لأول مرة يخرج من المصنع، إضافة إلى يخت آخر بحجم 62 قدماً نعرضه لأول مرة، ونقوم بتصنيع قوارب متنوعة وجديدة تصلح لجميع الخيارات منها قوارب كهربائية وأخرى تعمل على الطاقة الشمسية».

وبين الشعالي: «لدينا 3 مصانع في أم القيوين وعجمان والثالث في جزر المالديف تصنع يخوتاً وقوارب من 30 قدماً إلى 175 قدماً».

وأضاف: «من أهم الأسواق لدينا السوق الأوروبي والأميركي وشرق آسيا واستراليا ودول الخليج».

زيادة الطلب

وحول الطلب خلال جائحة كورونا قال الشعالي: إن الطلب على اليخوت والقوارب ارتفع بشكل ملحوظ، حيث لجأ الكثيرون عند توقف السفر وأثناء العزل المنزلي إلى القوارب واليخوت بدلاً من العزل في المنازل الأمر الذي عزز من صناعة القوارب واليخوت في العالم».

وأضاف: «اليوم لا يزال سوق القوارب واليخوت قوياً ويستمر في النمو حيث نعمل بطاقتنا القصوى في الوقت الراهن، وشهدنا زيادة في الطلب على صناعة اليخوت والقوارب بنسبة 100% العام الجاري مقارنة بالعام 2020، حيث إننا نقارن بما قبل عامين لأن التسليم عادة يأخذ بين سنة إلى سنتين».

وقال: «نصنع سنوياً 120 قارباً بأحجام تتراوح بين 20 إلى 50 قدماً، و40 يختاً سنوياً بأحجام من 50 إلى 175 قدماً، حيث تتميز يخوتنا وقواربنا بالدقة في التصنيع وجمالية التصميم والكفاءة العالية». وقال: «نشارك دائماً في أهم المعارض الدولية للقوارب واليخوت في موناكو وكان وإيطاليا واستراليا وأميركا».

وأكد الشعالي: «بصفتنا منتجاً إماراتياً عندنا اليوم أكثر من 11 ألف قارب ويخت كلها موجودة في مراس حول أنحاء العالم، حيث لا يوجد مرسى في العام إلا ويضم يختاً أو قارباً بصناعة إماراتية».

المواصفات العالمية

من جهته، قال نديم النابلسي مدير المشاريع في شركة «ريفيير لصناعة القوارب»: نشارك في معرض أبوظبي الدولي للمعارض منذ دورته الأولى، حيث نقوم بتصنيع القوارب في مصنعنا في الشارقة ونعرض خلال المعرض قاربين بحجم 38 قدماً».

وأضاف: «نورد صناعتنا إلى دول الخليج وسنغافورة وإيطاليا، ونقوم بتصنيع بمعدل يتراوح بين 60 إلى 70 قارباً سنوياً بأحجام مختلفة ونصنع بنفس المواصفات العالمية».

وقال: «نشهد العام الجاري نمواً في الطلب بمستوى يفوق مستويات 2019 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، في وقت شهدت فترة جائحة كوفيد نمواً في الطلب بشكل ملحوظ مع قيود السفر».

إكسسوارات اليخوت

وفيما يتعلق بمنتجات وإكسسوارات اليخوت والقوارب، قال مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت الإماراتية: «نعرض منتجات اليخوت، حيث نصمم ونفصّل الإكسسوارات بحسب الطلب وحسب تصميم اليخوت والقوارب».

وأشار إلى أهمية المشاركة في المعرض الذي يعتبر منصة مهمة تجمع أهم وأكبر الشركات المصنعة لليخوت والقوارب المحلية والعالمية، حيث تعد الإمارات أكبر الأسواق في المنطقة لملاك اليخوت»

وأضاف: «الشركة متخصصة بتصميم وتصنيع الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت».

وحول الطلب على هذه المنتجات، أشار السركال إلى ارتفاع الطلب بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي».