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«جائزة مالية الشارقة» تنظم جولة في تونس

«جائزة مالية الشارقة» تنظم جولة في تونس
26 نوفمبر 2022 01:10

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة تعريفية وورشة تدريبية مصاحبة، تحت رعاية سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية. وجاءت الورشة بحضور ومشاركة الدكتور ناصر هتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، وحسن باشا، مستشار الجائزة، ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز، على مدار يومين بتونس.

الإمارات
الشارقة
دائرة المالية المركزية
تونس
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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