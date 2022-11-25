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الاقتصادي

«موطن ريادة الأعمال» تطلق مبادرات لدعم توسع الشركات الناشئة

عبد الله آل صالح
26 نوفمبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت «موطن ريادة الأعمال» التي تعد منصة وطنية رائدة تستهدف دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، أولى مبادرات المرحلة الثانية التي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة تحت مظلة منصة دعم الشركات السريعة النمو (ScaleUp)، وبالأخص مسار (ScaleUp Expand) الذي أبرمت من خلاله 4 اتفاقيات مع جمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الهند، وجمهورية لاتفيا، والمملكة العربية السعودية، تستهدف دعم توسع الشركات الناشئة في دولة الإمارات عالمياً، من خلال تقديم حلول ومزايا بأسعار تنافسية تضمن لأنشطتها التجارية المختلفة النمو المستدام.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تمكين قطاعات النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتطلع نحو التحول إليه خلال الخمسين المُقبلة، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بضرورة تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والاعتماد على أنشطة الاقتصاد الجديد في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتوافق مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدولة، ويعزز مسيرتها التنموية بشكل مستدام».
وأضاف: «تعد (موطن ريادة الأعمال) إحدى الركائز الأساسية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة، ومنصة بالغة الأهمية لتمكين نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الإماراتي، وهذا ما لمسناه خلال المرحلة الأولى من المشروع الوطني الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع من خلال مسار (Scale Up Expand)، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من المشروع، إلى وصول الشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية وتقديم أوجه الدعم كافة لها لضمان استدامة نموها وازدهار أعمالها التجارية بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين إقليمياً وعالمياً».

أبوظبي
ريادة الأعمال
الإمارات
الشركات الناشئة
عبد الله آل صالح
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