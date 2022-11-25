«ريرا» تُطلق «دليل ممارسة مهنة الوساطة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «دليل ممارسة مهنة الوساطة العقاري».

وتهدف مؤسسة التنظيم العقاري عبر هذا الدليل إلى تعزيز مستوى الوعي والمعرفة لدى الوسطاء العقاريين كافة، ورفع كفاءتهم المهنيّة، والذي يعدّ هدفاً استراتيجيّاً للمؤسسة في رحلتها نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية وبحرفية تامة، الأمر الذي يُسهم بدوره في رفع سعادة المتعاملين والمستثمرين العقاريين على حدّ سواء.

ويشمل الدليل المعلومات والقوانين والإجراءات كافة المتعلقة بمهنة الوساطة العقاريّة وطرق ممارستها في إمارة دبي، لضمان إلمام الوسطاء العقاريين كافة بجميع هذه الإجراءات المنظّمة لمهنة الوساطة.