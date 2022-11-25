«سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» توقع عقد إنشاءات مع شركة صينية

أبوظبي (وام)

وقعت محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، المشروع المشترك الذي تتوزع ملكيته بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70% ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30%، عقد إنشاءات مع شركة الصين لهندسة الموانئ، لإنشاء المباني ومرافق البنية الفوقية الخاصة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة تطوير أول مبنى إداري خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية يتم بناؤه لصالح المشروع المشترك، ويتوافق مع الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة بصفتها شريكاً رسمياً للشبكة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

ويتميز هذا المبنى الإداري الحاصل في شهر أكتوبر الماضي على جائزة العام لمشروع الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، بأعلى درجات كفاءة الطاقة من خلال اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة وتعويضات الكربون.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد تطوير 28 مبنى مخصصاً للمكاتب والخدمات، ومرافق أخرى ضمن المحطة، إلى جانب عمليات تمهيد مساحة أكثر من مليون متر مربع، ومرافق لتكديس الحاويات، ورافعات رصيف، وطرق.

ومن المتوقع إتمام العمل على المحطة خلال النصف الأول من عام 2025.