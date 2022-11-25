الأسهم المحلية تستقطب 9.9 مليار درهم سيولة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية، نحو 9.86 مليار درهم من السيولة النقدية التي تدفقت للتداولات خلال الجلسات الخمس الأخيرة، وسط تماسك معظم الأسهم القيادية في «المنطقة الخضراء» رغم عمليات جني الأرباح. واستمر المستثمرون الأجانب بضخ مزيد من الاستثمارات في أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصيلة تداولاتهم نحو 236 مليون درهم صافي شراء في سوقي «أبوظبي» و«دبي».

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي تدفقت سيولة نقدية بلغت قيمتها 8.44 مليار درهم للتداولات، قدمت دعماً مهماً للمؤشر العام للسوق الذي عاد ليتجاوز حاجز 10500 نقطة وأغلق عند مستوى 10528.5 نقطة بدعم من استمرار الطلب الكبير على أسهم الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها بشكل أساسي.

وأغلق المؤشر العام مرتفعاً بقيمة 62 نقطة تعادل 0.60%.

وأما القيمة السوقية للشركات المدرجة فحققت مكاسب جديدة بلغت قيمتها 6.35 مليار درهم لتبلغ 2.5374 تريليون درهم عند إغلاق أمس الجمعة.

واستحوذ المواطنون على 78.6% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما بلغت حصة المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب 21.4%. ومع ذلك تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة بلغت قيمتها 146 مليون درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي.

وتفصيلاً تفاوتت توجهات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي، حيث تظهر البيانات أن حصيلة تداولات المستثمرين الخليجيين ظلت تقريباً مستقرة من دون تغيير يذكر، فيما خيمت شهية جني الأرباح على المستثمرين العرب الذين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 94 مليون درهم، صافي بيع. أما المستثمرون الأجانب (غير العرب) فبلغت محصلة تداولاتهم نحو 236 مليون درهم صافي شراء، خلال الأسبوع.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات نحو 1.42 مليار درهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق منخفضاً بقيمة 47 نقطة تقريباً، عند مستوى 3305.3 نقطة أمس، مقارنة مع 3352.2 بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 580 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية، مقارنة مع 583.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 703.68 مليون درهم تشكل ما يقارب 49.47% من إجمالي قيمة المشتريات.

وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 612.26 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.04% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 91.41 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 842.16 مليون درهم لتشكل ما نسبته 59.21 من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 855.27 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60.13% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغت محصلة الاستثمار المؤسسي خلال الفترة في سوق دبي المالي نحو 13.11 مليون درهم، صافي بيع.