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الاقتصادي

عمومية «ديوا» تبحث توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بـ 2.03 مليار درهم

سعيد الطاير
26 نوفمبر 2022 01:11

دبي (وام)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، أن اجتماع الجمعية العمومية الثاني للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الاثنين، 12 ديسمبر، مشيرة إلى أنه سيتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة بقيمة 2.03 مليار درهم.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة الموافقة، سيحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الحصول على توزيعات الأرباح، وسيحصل المساهمون على الأرباح بعد ذلك بوقت قصير. 
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح إجمالية لمساهميها بقيمة 8.23 مليار درهم عن العام 2022، حيث دفعت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2022 بقيمة 3.1 مليار درهم، وتعتزم دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم) في ديسمبر 2022.

دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
سعيد الطاير
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