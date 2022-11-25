«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «بروتو تايب»

أبوظبي (وام)

أبرم مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «بروتو تايب انتر أكتيف Prototype Interactive»، المتخصصة في التحول الرقمي، لدعم المخترعين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات وتطبيقات رقمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية الذكية والمستدامة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتاح للمخترعين الاستفادة من تسهيلات ومرافق وورش العمل التي تنظمها «بروتوتايب» لاكتساب المعرفة والخبرة وتلقي التدريب المهني والمساعدة في تصميم وبناء وتطوير تطبيقات رقمية وإلكترونية. كذلك، يمكن للمخترعين، المدعومين من برنامج تكامل الذي أطلقته اقتصادية أبوظبي لدعم المخترعين، استخدام التقنيات والحلول التكنولوجية في مرافق شركة بروتوتايب لتطوير أفكارهم، والاستفادة من استشارات الخبراء العاملين في الشركة والمناهج المتبعة لتقييم الاستراتيجيات الرقمية، والمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الشركة فيما يتعلق بتطوير النماذج الخاصة بالتحول الرقمي.

وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية إن توقيع المذكرة يتوافق مع منظومة أبوظبي تبتكر، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في مايو الماضي، والتي تضع المواهب والمعرفة والمساحات والأماكن ضمن المحاور الأساسية لتطوير وتحسين بيئة الابتكار. وتتواصل مساعينا للعمل مع الشركاء المناسبين لتطوير قدرات المخترعين والمبتكرين وضمان توفير بيئة ملائمة، بما يشمل الأماكن والمعدات اللازمة لتطوير الابتكارات والمخترعات.

ومنذ إطلاقه في عام 2011، يشهد برنامج تكامل زيادة في عدد المخترعين المشاركين، فضلاً عن عدد براءات الاختراع. قام البرنامج منذ تأسيسه إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، بتقييم 1013 طلب دعم براءة اختراع، وتمت الموافقة على دعم 377 طلباً مستوفياً لشروط تسجيل براءة اختراع.

ويعمل برنامج تكامل، على نشر المعرفة عن مختلف الجوانب الخاصة بالابتكار.