172 مليون دولار صافي أصول الإمارات دبي الوطني «ريت»

دبي (وام)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري، يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها حتى 30 سبتمبر 2022، لتصل إلى 172 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية للشركة بمقدار 4.7 مليون دولار مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 362 مليون دولار، مدفوعة بالتحسن على مستوى المحفظة في معدلات الإشغال التي وصلت إلى 84% مقارنة ب 75% في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل الزخم المستمر في نشاط التأجير الذي يأتي بالتزامن مع النمو القوي الذي يشهده سوق العقارات.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: تأتي هذه النتائج مكملة للمسار الإيجابي الذي بدأ في الربع الأول من العام. وواصلت معدلات الإشغال وإجمالي الدخل الارتفاع، مدفوعة بالمسار التصاعدي في تقييمات المحافظ في جميع القطاعات.