«أدنيك» تدشن «المارينا» على مساحة 10 الآف متر

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة أدنيك قاعة المارينا، التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية تمتد على مساحة 10 الآف متر مربع، باستضافة فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب التي انطلقت، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 27 نوفمبر، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وسيكون مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تدشين قاعة المارينا متعددة الاستخدامات الوحيد على مستوى المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في الوقت ذاته، وفيما سيتصدر قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة على صعيد المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع.

ويُقام «أبوظبي للقوارب» على مساحة 42 ألف متر مربع، ويشهد 55% ارتفاعاً في عدد الشركات والعلامات التجارية إلى 548 علامة تجارية محلية وعالمية، كما زاد عدد الدول المشاركة 57% إلى 44 دولة، وارتفع عدد الشركات العالمية المشاركة هذا العام 400% مقارنة بنسخة العام الماضي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن تدشين التوسعة الجديدة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض في هذا الحدث الاستثنائي يتماشى مع خطة مجموعة أدنيك الطموحة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في سياحة الأعمال بالمنطقة».