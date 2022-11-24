1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.328 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و256.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 381.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.6 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10514.52 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.056% ليقفل عند مستوى 10534.66 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3325.33 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.38% و«أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الأول» 0.76% و«طاقة» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 0.52% و«أي آند» 0.24% و«فيرتيغلوب» 0.21%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 251.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» 170.8 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 120.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي، صعد سهم «دبي الإسلامي» 0.35% و«شعاع كابيتال» 1.85% و«سالك» 1.7% و«تيكوم» 0.89% و«ديوا» 0.42%. وتصدر «الخليج للملاحة» النشاط مستقطباً 46.18 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 37.7 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 28.6 مليون درهم.