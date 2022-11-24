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تقرير: الإمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة

تقرير: الإمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة
25 نوفمبر 2022 00:52

لندن (وام) 

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أكد مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات المتخصصة في مجال صناعة الطاقة حول العالم، على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مجال الطاقة المتجددة. وأوضح المجلس، في تقرير حديث حول صناعة الطاقة في الإمارات، أنّ الإمارات نجحت دائماً في الحفاظ على مكانتها الرائدة كمنتج للطاقة في مجال النفط والغاز، ومع ذلك وضعت خططاً طموحة لإنتاج نسبة كبيرة من طاقتها من الموارد النظيفة. وأكد التقرير أن الإمارات تقدم مزيجاً فريداً من مشاريع الطاقة بأنواعها للشركات من جميع أنحاء العالم، وقد نجحت في اجتذاب مناقصات منافسة جداً هي ضمن الأكثر انخفاضاً في تاريخ صناعة الطاقة الشمسية».

الطاقة المتجددة
الإمارات
الطاقة
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