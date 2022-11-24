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«سوق أبوظبي» يطلق هوية جديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة

«سوق أبوظبي» يطلق هوية جديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة
25 نوفمبر 2022 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة التابعة له، بالتزامن مع إدراجه أمس صندوق استثمار جديداً يتبع مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15» (فاداكس 15)، المؤشر المرجعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والذي تم إطلاقه في مارس 2022. وتم إطلاق الهوية التجارية الجديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي كانت قد انطلقت رسمياً عام 2020، بحفل قرع جرس البداية بالتزامن مع إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الاستثمار المتداول الجديد «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15» في سوق صناديق الاستثمار المتداولة ليكون ثامن صندوق من هذا النوع يتم إدراجه في المنصة. 

أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
صناديق الاستثمار
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