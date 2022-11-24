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«الإمارات للألمنيوم» تنجز صفقة لشراء شهادات الطاقة النظيفة من «مياه وكهرباء الإمارات»

«الإمارات للألمنيوم» تنجز صفقة لشراء شهادات الطاقة النظيفة من «مياه وكهرباء الإمارات»
25 نوفمبر 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن شراء شهادات الطاقة النظيفة مقابل 1.1 مليون ميجاوات/ساعة من الكهرباء التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، لدعم إنتاج ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية. تتبع هذه الشهادات استخدام الطاقة الشمسية المُنتَجة عن طريق محطة نور أبوظبي، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة في العالم. وتقع المحطة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتتضمن 3.2 مليون لوحة شمسية تولد حوالي 1 جيجاوات من الكهرباء.
تمثل هذه الصفقة أكبر عملية شراء لشهادات الطاقة النظيفة التي تتبع استخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي حتى الآن، وستُصدّق هذه الشهادات على إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لحوالي 80.000 طن من ألمنيوم سيليستيال. 

الإمارات
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شركة مياه وكهرباء الإمارات
الطاقة النظيفة
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