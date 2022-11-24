4.8 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا خلال 9 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وبولندا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار) بنمو %21 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، فيما بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين، العام الماضي 5.33 مليار درهم (1.45 مليار دولار) بنمو %12 مقارنة مع عام 2020، حسب معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.

وقال، في كلمة له خلال افتتاح ملتقى أبوظبي بولندا للأعمال أمس، بأبوظبي، إن إجمالي الاستثمار المباشر لدولة الإمارات في بولندا بلغ 764 مليون درهم (208 ملايين دولار)، موزعة على مختلف القطاعات، منها الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البولندي في الإمارات بلغ 345 مليون درهم (94 مليون دولار)، موزعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة وتجارة التجزئة.

وشهد الملتقى، توقيع اتفاقية لافتتاح أول مكتب تمثيلي لبولندا في الإمارات، وهو مكتب مقاطعة سيليزيا ليكون في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الزيودي: تمكنا من إطلاق التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال إقامة عدد من المشاريع التجارية وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة.

وقال: أصبحت الإمارات في السنوات الأخيرة الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي، مشيراً إلى أنه تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف: أن قصة نجاح الإمارات بنيت على أسس التسامح والتقدم على كافة الجبهات والتعاون الدولي.

إلى ذلك، قال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: إن الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، من خلال ستة برامج، حيث تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم لمضاعفة قطاع التصنيع في الإمارة إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، وخلق 13600 وظيفة ماهرة، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، بهدف زيادة الصادرات غير النفطية بمقدار 143% لترتفع إلى 178.8 مليار درهم. وأكد أنه لتحقيق هذه الأهداف، سيصبح الوصول إلى التمويل أسهل، وسيتم تحسين فرص العمل، وسيتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد البلوشي في كلمة له خلال افتتاح أعمال ملتقى أبوظبي- بولندا، أمس، أن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة.

وقال: شهد النصف الأول من العام الجاري معدل نمو بلغ 22% في التجارة غير النفطية بين البلدين، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ مجموع التبادل التجاري بين البلدين قرابة 3 مليارات درهم.

وقال البلوشي: نحن ملتزمون بتعزيز العلاقات، وأعتقد أن هذا المكتب الجديد سيمهد الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين بلدينا. وتوقع المزيد من النمو في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن إطلاق برنامج تعاون اقتصادي مشترك بين الإمارات وبولندا سيدعم الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية بينهما.

وأكد أن هذا البرنامج سيعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجموعة من المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والنقل، والسياحة، والفضاء.

وقال البلوشي: هناك حوافز وفرص للمستثمرين والمصدرين على الجانبين، مما يعزز نمو وتنويع التجارة الثنائية. وأضاف: هناك الكثير من الإمكانات لاقتصاداتنا لزيادة التعاون بشكل أكبر.

ومن جهته، قال المارشال جاكوب بيوتر تيشيستوسكي رئيس الوفد البولندي: إننا نبني علاقات التعاون الاقتصادي مع أبوظبي بناء على رؤية اقتصادية مستقبلية متجانسة بين الإمارات وبولندا. وأكد أن هذا التعاون سيخدم المصالح المتبادلة للطرفين.

ومن جهته قال جاسيك ميكيتا نائب رئيس صندوق سيليزيا، إن التواجد في سوق الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في أبوظبي، مهم للغاية. وأكد أن أبوظبي تكتسب أهمية كبيرة لأنها تمثل بوابة رئيسية لأسواق المنطقة. وقال: إن إستراتيجيتنا تقوم على التواجد طويل الأمد في هذه السوق.