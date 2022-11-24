«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «العربية أبوظبي»، رحلات جديدة إلى كازان وايكاترينبرج في روسيا. وتربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مدينة أبوظبي ومدينتى «كازان» و«ايكاترينبرج»، من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً إلى كل وجهة انطلاقاً من 29 ديسمبر 2022. وبإضافة الوجهتين الجديدتين، يصل مجموع عدد وجهات «العربية أبوظبي» إلى 28 وجهة، بعد كل من الإسكندرية وسوهاج والقاهرة ودكا وشيتاغونغ والخرطوم وكاتماندو ومسقط وصلالة وساراييفو وتبلّيسي وطرابزون وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم واسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو.