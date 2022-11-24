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«أمريكانا» تحدد سعر الطرح في «سوق أبوظبي»

سوق أبوظبي للأوراق المالية
24 نوفمبر 2022 22:20

حددت شركة أمريكانا للمطاعم سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بمبلغ 2,62 درهم (2,68 ريال سعودي) للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه.
وبلغ إجمالي حجم الطرح 1,80 مليار دولار (6,62 مليار درهم ) أو (6,77 مليار ريال سعودي)، وتبلغ القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم عند الإدراج 6,01 مليار دولار (22,07 مليار درهم) أو (22,58 مليار ريال سعودي)
ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليارات دولار تقريباً (386 مليار درهم) إجمالاً من شريحة المؤسسات المؤهلة والمستثمرين الأفراد، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب للطرح بنحو 58 مرة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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