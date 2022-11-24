انطلاق معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات

انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وينظمه معرض "ايفرست الدولي" حتى الـ26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 مصنع وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات، إلى جانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الصينية.

وافتتح فعاليات المعرض الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ويوسف فا الرئيس التنفيذي لمعرض ايفرست الدولي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحته ومنصاته، وما يتضمنه من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات، وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة.

وأشار عبدالله سلطان العويس، إلى أن استضافة هذا الحدث في مركز إكسبو الشارقة، يشكل إضافة إلى أجندة أحداث مركز إكسبو المتنوعة والغنية بالفعاليات، التي نسعى من خلالها إلى تغطية كافة القطاعات الاقتصادية، انطلاقا من حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة بأن تكون داعمة ومساهمة في تعزيز حركة التجارة وتوطيد علاقة الشركات المحلية مع نخبة من أكبر التجار والمصنعين من مختلف دول العالم.

وأكد العويس على أهمية معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، كونه يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل التجاري والتعرف إلى جديد قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات مشيرا إلى حرص الغرفة على مواصلة دعم المعرض ليكون مستقبلاً الخيار الأول لعلامات خدمات المركبات والمشترين والتجار من هذه المنطقة، وليشكل حدثاً سنوياً في أجندة مركز إكسبو الشارقة لاستعراض أحدث الابتكارات الصينية، وجمع أفضل العقول في عالم السيارات للتعاون وتطوير فرص التبادل الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، أشار سيف محمد المدفع إلى أن استضافة هذا الحدث تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، ومن ضمنها قطاع تجارة قطع غيار السيارات، والذي سجل خلال عام 2021 معدلات نمو كبيرة في المبيعات تجاوزت 10% مقارنة بعام 2020، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث في مواكبة الطلب المتزايد على مبيعات المركبات وتحديثها، من خلال دوره في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط مع المصنعين الصينيين، ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقفه كبرى الشركات الصينية والإقليمية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب .

وأعرب سيف محمد المدفع عن سعادته بتنظيم هذا الحدث في مركز إكسبو الشارقة والذي يشكل التعاون الأول لمعرض أيفرست الدولي مع المركز، والذي جاء في ضوء السمعة العالمية الرائدة لإكسبو الشارقة وقدراته التنظيمية الكبيرة والتي تعزز من نجاحات الأحداث التي يستضيفها، مشيراً إلى أن الحدث يشكل فرصة مهمة نحو تعزيز قنوات التعاون بين الإمارات والصين في صناعة وتجارة الإطارات وقطع غيار السيارات ولا سيما أن الصين تعتبر أحد أكبر الأسواق العالمية المصنعة للسيارات.

ويتضمن الحدث قائمة منتجات واسعة من قطع الغيار والملحقات إلى معدات الورش وتصليح الهياكل والعناية بها ومجموعة الحركة وأدوات السلامة والأمان للسيارات.