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6 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

سبائك من الذهب
24 نوفمبر 2022 13:57

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 6 دولارات في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 08:50 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.6% تعادل 10.5 دولار لتصل إلى 1755.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.21% إلى 21.62 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنسبة 0.03% إلى 1006.3 دولار، وارتفع البلاديوم بنحو 0.72% إلى 1900 دولار. 

 

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