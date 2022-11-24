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الاقتصادي
6 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية
سبائك من الذهب
24 نوفمبر 2022 13:57
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 6 دولارات في التعاملات الفورية.
وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 08:50 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.6% تعادل 10.5 دولار لتصل إلى 1755.95 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.21% إلى 21.62 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنسبة 0.03% إلى 1006.3 دولار، وارتفع البلاديوم بنحو 0.72% إلى 1900 دولار.
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