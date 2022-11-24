انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهرين، إذ اعتُبر سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، مما قلص المخاوف من شح الإمدادات.
وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية وتوسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزولية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 85.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.78 دولار للبرميل.