433 رخصة صناعية في الإمارات خلال 11 شهراً

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، 443 رخصة لـ 421 متعاملاً تم استخراجها بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد متعاملون أن توافر الخدمات على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي مع بوابة الدفع الإلكتروني التابعة للوزارة، يوفر الوقت والجهد والتكلفة، كما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي على نحو كبير.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي الصادرة خلال شهر نوفمبر الجاري 22 رخصة لـ21 متعاملاً، فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي المستخرجة عبر الموقع الإلكتروني خلال شهر أكتوبر الماضي 48 رخصة لـ 41 متعاملاً.

وبلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي الجديدة في الربع الأول من العام الحالي 128 رخصة لـ 125 متعاملاً، وتوزعت هذه الرخص بواقع 41 رخصة لـ 40 متعاملاً خلال يناير الماضي، و39 رخصة لـ 39 متعاملاً خلال فبراير الماضي، و48 رخصة لـ 46 متعاملاً خلال مارس الماضي.

وفي الربع الثاني من العام 2022، بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي الجديدة 113 رخصة لـ 110 متعاملين، وتوزعت هذه الرخص بواقع 37 رخصة لـ 34 متعاملاً خلال أبريل 2022، و35 رخصة لـ 35 متعاملاً في شهر مايو، و41 رخصة لـ41 متعاملاً خلال يونيو الماضي.

وخلال الربع الثالث من العام 2022، بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي الجديدة 132 رخصة لـ 124 متعاملاً، وتوزعت هذه الرخص بواقع 39 رخصة لـ 37 متعاملاً خلال شهر يوليو الماضي، و37 رخصة لـ 36 متعاملاً في شهر أغسطس، 56 رخصة لـ 51 متعاملاً خلال شهر سبتمبر الماضي.

تقليص التكلفة

وتشمل الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات والمواد الأولية، وإصدار شهادة الموافقة المبدئية على بدء مشروع صناعي، وخدمة اعتماد جهات تقييم المطابقة، وخدمة إصدار رخصة الإنتاج الصناعي، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.

الخدمات الإلكترونية

وقال أحمد إسماعيل، مدير عام العمليات في شركة «أنكور الايد» المتخصصة في المواد اللاصقة لـ «الاتحاد»: «إن توافر جميع الخدمات على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر الوقت والجهد والتكلفة». وأضاف أن شركته تنجز 100% من تعاملاتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلكترونياً، بما في ذلك إصدار رخص الإنتاج الصناعي، وتجديد الرخص القائمة، وشهادات الإعفاء الجمركي، وتصاريح استيراد المواد الخام وغيرها. ولفت إلى أن الشركة تستطيع من خلال الخدمات الإلكترونية المتوافرة إنجاز المعاملات وسداد الرسوم عبر بوابة الدفع الإلكترونية من دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الوزارة.

وأكد الدور الذي تلعبه الخدمات الإلكترونية في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي على نحو كبير، وهو الأمر الذي ركزت عليه الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300».

خدمات متعددة

ومن جانبه، أكد أيمن حميدة عطية، مدير شؤون الخدمات الصناعية في مجموعة الشيراوي، أنه يتم إنجاز العديد من التعاملات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الصناعية ابتداء من مرحلة إنشاء المصنع، وإصدار رخصة الإنتاج الصناعي، وصولاً إلى استيراد المواد الخام، وشهادة القيمة الوطنية المضافة.

وقال: «إن الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تم تطويرها على نحو كبير، حيث لم تعد هناك حاجة إلى اللجوء إلى الطرق التقليدية لإنجاز أي من هذه المعاملات».

ونوه بأن هذا التطور الكبير في الخدمات الإلكترونية يعزز جاذبية القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

موقع مثالي

قال محمد أحمد أمين، مدير العمليات بمصنع حدائق كاليفورنيا -الإمارات: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة شكلت موقعاً مثالياً لنمو عمليات الشركة، نظراً لموقعها الاستراتيجي وتبنيها أحدث الاستراتيجيات اللوجستية والرقمية التي تضمن تسهيل وانسيابية العمليات».

وأشار إلى توظيف أحدث الحلول التكنولوجية للارتقاء بخدمات المتعاملين، لافتاً إلى أن إتاحة إنجاز المعاملات عن بُعد أسهم في زيادة تنافسية القطاع، ومضاعفة قدرته على تجاوز التحديات العالمية.