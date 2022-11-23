«الدار» توقع شراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة الدار العقارية «الدار» اتفاقية تعاون استراتيجي مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، لتطوير مجموعة من برامج تنمية المواهب للخريجين الإماراتيين وسط سعي الشركة إلى توفير 1000 فرصة عمل لمواطني الدولة بحلول عام 2026. وقامت الدار بتوظيف 260 إماراتياً عبر شركاتها منذ دعم برنامج «نافس» في سبتمبر من عام 2021.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الدار مؤخراً مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تهدف إلى تفعيل دور كلا الطرفين في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات، ودعم الجيل الجديد من قادة الأعمال في القطاع الخاص.

وقالت بيان الحوسني، المدير التنفيذي للموارد البشرية والأداء في الدار العقارية: «تركز أولوياتنا في الدار على الاستثمار في موظفينا الذين نعتبرهم أهم أصولنا، والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام لدولة الإمارات».

ويغطي برنامج أكاديمية سوق أبوظبي العالمي عدة محاور من ضمنها نماذج التدريب على مهارات التعامل مع الآخرين، والعمل ضمن الفرق، وثقافة مكان العمل، والتطوير المهني، والإدارة، وأهمية التواصل الفعال مع الموظفين. وستتاح للمشاركين في البرنامج فرصة التدريب العملي ضمن مجموعة الدار عقب انتهاء البرنامج.

قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي: «تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتركيزها على الاستثمار في المستقبل، يسعدنا في أكاديمية سوق أبوظبي أن نؤدي دوراً مهماً في هذا المسعى الجماعي، بينما نواصل المساهمة في بناء وطننا وتحقيق المزيد من النمو والازدهار له».

يُذكر أن المواطنين الإماراتيين يمثلون الآن 40.8% من موظفي الدار، ويشكل الشباب ركناً أساسياً من إجمالي القوى العاملة في الدار مع 62% من الموظفين المواطنين دون 35 عاماً.