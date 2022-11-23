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«دبي الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة بـ750 مليون دولار

«دبي الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة بـ750 مليون دولار
24 نوفمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد) 

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أصدر بنك دبي الإسلامي أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات. وأصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي وضعه لتسهيل توفير تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وحظي هذا الإصدار بامتيازات متعددة كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2022.
وتؤكد هذه الصفقة من جديد ريادة بنك دبي الإسلامي لقطاع التمويل الإسلامي والمستدام، في حين يتمتع بمتابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق، حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي، بالإضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي. وتخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة، على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.

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