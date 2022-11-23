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الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» و«الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» يبحثان دعم البرامج التنموية

محمد سيف السويدي وجين لي تشون خلال اللقاء (وام)
24 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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التقى محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في مقر الصندوق، جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بحضور خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، والنظر في الفرص التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، وإمكانية توسيع آفاقها المستقبلية.
وقال محمد سيف السويدي: «إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يحرص الصندوق على تعزيز التعاون المشترك مع البنك في المجالات الاقتصادية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية».
وأشاد بجهود البنك لافتتاح أول فرع له خارج مقره في الصين ليكون في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب يدعم توحيد الجهود المشتركة لتحقيق أهداف وغايات البنك في التوسع الاستراتيجي.
كما بحث سبل تعزيز التعاون بين الصندوق والبنك فيما يتعلق بدعم منصة التمويل العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة (ETAF) والتي يساهم بتمويلها الطرفين، لافتاً إلى أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة يعد من الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
يشار إلى أن دولة الإمارات شاركت في الاجتماع السنوي السابع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أكتوبر 2022، بحضور 105 دول من محافظي الدول الأعضاء، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للبنك، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتوحيد الجهود الدولية المشتركة للحد من تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

محمد سيف السويدي
أبوظبي
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
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