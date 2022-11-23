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برعاية نهيان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب اليوم

برعاية نهيان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب اليوم
24 نوفمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام) 

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في قاعة المارينا الجديدة في مرسى أدنيك ورصيف أدنيك البحري.
يستضيف المعرض - الذي يستمر حتى 27 نوفمبر الجاري - مجموعةً من الفعاليات والعروض السياحية التي توفر تجارب مميزة لجميع الزوار، بما فيها بطولة الفلايبورد يوم السبت المقبل، وعروض نماذج القوارب، وحركات استعراضية يقدمها بطل العالم للدراجات المائية راشد الملا، ورحلات مجانية بالقارب لجميع الزوار، إضافةً إلى الرياضات المائية المميزة.
يُقام المعرض هذا العام بدعمٍ من أبوظبي البحرية كشريك استراتيجي، ونادي كابتن كلوب بصفة الجهة الراعية البلاتينية.. فيما تشمل العلامات العالمية المشاركة سان ريف كاتامارانز من بولندا، مايلا ياتس وساي ياتس من ألمانيا، وإيفو ياتس من إيطاليا، أكسوبار من فنلندا، وميري فيشر من فرنسا، وسي راي من الولايات المتحدة الأميركية، إضافةً إلى شركة الخليج لصناعة القوارب جلف كرافت وريفييرا للقوارب وغيرهم من دولة الإمارات.
وتشارك شركات تصنيع القوارب في أبوظبي من خلال جلف ماستر التي تطلق 4 قوارب في المعرض، إضافةً إلى آي مارين التي تشارك للمرة الأولى والكوسمارين مع تشكيلتها الرائعة من المنتجات الفاخرة.

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