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الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» تستضيف ندوة توعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مشاركون في الندوة (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

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استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وإيباي، ندوة توعوية بعنوان «تنمية الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدود مع إيباي» لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وتمكينهم من تعزيز نمو تنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.
ويأتي تنظيم الندوة التوعوية في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الرامية لدعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال تزويدهم بالإرشادات والمهارات الضرورية، ما يتيح للغرفة لعب دورٍ أساسي في تعزيز التبادل التجاري المحلي والدولي في الإمارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها.
وتناولت الندوة التوعوية موضوعات مهمة، مثل مشاركة الفوائد الاستثنائية لبرنامج النمو الخاص بمنصة إيباي، وتوفير الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة، إضافة إلى المزايا المالية المختلفة.

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غرفة أبوظبي
الشركات الصغيرة والمتوسطة
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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