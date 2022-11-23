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تطوير الخدمات الجمركية ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»

تطوير الخدمات الجمركية ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
24 نوفمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام) 

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تعمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، على تعزيز تجربة المتعاملين عبر تطوير خدماتها وإعادة تصميمها وإضافة تحسينات عليها لتقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عليه، بما يدعم الحركة التجارية العالمية في أبوظبي، حيث سيتم الإعلان عن إطلاق أولى الخدمات الجمركية المحدثة بنهاية شهر نوفمبر الحالي، والتي ستكون متوفرة على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».
وتُقدّم حكومة أبوظبي «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الذي يعد نموذجاً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي، بما يعزز من مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.
وجاءت جهود جمارك أبوظبي في البرنامج عبر وضع خطة تنفيذ شارك خلالها فريق عمل من الإدارة بجميع الورش الحكومية التحضيرية لتحسين تجربة المتعاملين وفقاً لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وتشكيل فريق تصميم لدراسة وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين، وتنظيم مختبر لإعادة تصميم الخدمة، ومناقشة المبادرات التطويرية من خلال إشراك المتعاملين في عمليات التصميم والتحليل.
وتستخدم جمارك أبوظبي خلال تطوير خدماتها نهج «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الريادي الشامل لتحسين تجربة المتعامل من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، وتقديم الخدمة، معتمدة على خمسة محركات استراتيجية.

أبوظبي
الإمارات
جمارك أبوظبي
المعاملات الجمركية
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