انطلاق القمة العالمية للشركات في دبي بمشاركة 1500 من رواد الأعمال

دبي (وام)

انطلقت في دبي القمة العالمية للشركات بمشاركة 1500 من رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

تهدف القمة إلى تبادل الأفكار والمقترحات وإقامة شراكات من شأنها التأثير في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للأعمال.

تستمر القمة التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على مدار 20 يوماً وحتى 15 ديسمبر المقبل، وتضم فعالياتها 100 جلسة حوارية تستهدف تسهيل الشراكات وتعزيز أوجه التعاون لصياغة مستقبل الاقتصاد في قطاعات التمويل والرياضة والتعليم والصحة والإعلام والتكنولوجيا والصناعة.

وأبرز ما يميز القمة فعالية «مستقبل الاستثمار في الرياضة» التي تنظمها قمة «إنفستوبيا» للاستثمار يومي 7 و8 ديسمبر تحت رعاية معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وتجمع 200 شخصية من كبار صناع القرار على الصعيد العالمي في قطاع الرياضة.

تعتبر «إنفستوبيا» منصة عالمية أطلقتها وزارة الاقتصاد خلال القمة العالمية للحكومات عام 2022، ومنذ ذلك الحين باتت الذراع الاستثمارية المهمة لحكومة الإمارات ومحركاً أساسياً للنمو.

وأكد برنارد كيازو رئيس القمة العالمية للشركات، أن هذا التجمع بين كبار الجهات الفاعلة في عالم الأعمال والإعلام والرياضة في دبي يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار، ووضع قاعدة لمنتدى اقتصادي عالمي وأكثر شمولاً في ظل الدعم الحكومي لمفهوم «الإمارات الذكية».

من جانبه، أعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سعادته بتقديم الدعم للقمة العالمية للشركات التي تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين من شتى أنحاء العالم.